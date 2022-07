Novo ferry de Aveiro só em 2023

Primeiro barco elétrico do género na Europa deveria começar a funcionar no final deste ano

O novo ferryboat elétrico de Aveiro, que fará a ligação a São Jacinto, só deverá começar a navegar no próximo ano e não durante o último trimestre do atual como estava previsto, confirmou esta sexta-feira ao JN fonte da Câmara, admitindo que também dificilmente será no início de 2023. A necessidade de fazer testes em água e a construção da rede de carregamento elétrico nos cais de atracação impede, segundo a mesma fonte, a definição de uma data mais concreta para o primeiro ferry 100% elétrico a ser construído e a operar no sul da Europa entrar ao serviço.

A Câmara informou hoje que o presidente, Ribau Esteves, reuniu-se ontem, quinta-feira, com os responsáveis do Estaleiros da Navaltagus, no Seixal, para ultimar aspetos técnicos do "ferry" elétrico. "Definiram-se pormenores de natureza técnica e de design, tais como a implementação e gestão da rede de carregamento elétrico nos cais de atracação e os acabamentos do navio", revela a autarquia.