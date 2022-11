O campo está na cidade de Aveiro até domingo  

A feira agrícola Agrovouga tem animais em exposição, "showcookings", espetáculos equestres e uma mostra gastronómica

O campo está de volta ao centro da cidade de Aveiro. Desde esta quarta-feira até domingo, no Parque de Feiras e Exposições, decorre a Agrovouga, a feira agrícola da região que possibilita aos visitantes terem contacto com várias espécies de animais de quinta, assim como conhecer melhor o setor agropecuário. Os espetáculos equestres voltam a ser uma aposta na edição deste ano do certame, abrilhantando as noites de amanhã, sexta-feira, e de sábado.

A "nova vida" da Agrovouga, como é apelidada por Ribau Esteves, presidente da Câmara, teve início em 2019, mas foi interrompida em 2020, devido à pandemia. No ano passado, regressou a medo. Este ano, afiançou hoje o autarca, na abertura da feira, acontece o "regresso à vida plena". E, ao contrário que do acontecia na "antiga vida" do certame, o setor equestre passou a ser um dos maiores destaques.

O picadeiro instalado no Parque de Feiras e Exposições foi melhorado, para, segundo a Câmara, "dar melhor conforto aos concorrentes e aos cavalos". E será palco de várias provas equestres, de âmbito regional e nacional. Estima-se que uns dos mais concorridos sejam o concurso regional de Dressage, amanhã, às 16 horas, o de Modelo e Andamento de Puro Sangue Lusitano, no sábado, às 15 horas, e a nova Taça Agrovouga - com várias competições -, ao longo de todo o domingo.

Para as principais noites do certame, estão agendados o espetáculo equestre "Paco Marthos Horseshow", sexta-feira, às 22 horas, e a Gala Equestre, no sábado, à mesma hora.

Produtos tendência

Inaugurado no ano passado, o "Bio Market" volta a acontecer durante a Agrovouga deste ano, possibilitando aos visitantes conhecer, e comprar, as "tendências alimentares do momento". E há também um "Wine Market", onde se destacam os produtos da Bairrada. "Pretendemos ter a presença de outras regiões em edições futuras", antecipou Ribau Esteves.

Além de poderem estar perto de várias espécies de animais de quinta, os visitantes da feira têm também a possibilidade de conhecer com os próprios olhos dez exemplares de bovinos de raça Barrosã, a espécie autóctone que é "convidada especial" E, ainda, assistir ao XXV Concurso Nacional da Raça Marinhoa, com 64 animais da espécie rainha da região de Aveiro.

No amplo espaço do certame, há também espaços para degustação gastronómica, seja nas barracas de enchidos, seja nos restaurantes montados no local para o efeito. "São eles que nos trazem a aplicação prática supremo dos produtos de agropecuária", sublinhou Ribau Esteves, em jeito de convite. A entrada no recinto da feira e a participação nas atividades do programa são gratuitas.