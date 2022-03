Obras em Santiago para integrar bairro na cidade 

Salomé Filipe Hoje às 20:57 Facebook

Mercado e campos polidesportivos vão ser requalificados e blocos de apartamentos estão a ser renovados em Aveiro.

Para integrar, cada vez mais, o Bairro de Santiago no resto da cidade, a Câmara de Aveiro está a investir na remodelação de alguns blocos de apartamentos, num investimento total de seis milhões de euros. Além disso, tem previsto um conjunto de obras naquele que é o maior bairro social do concelho, entre as quais as requalificações do Mercado de Santiago e dos campos polidesportivos, bem como a construção de um parque de merendas.

Para Ribau Esteves, presidente da Câmara, "esta não é uma intervenção física, mas sim uma intervenção total do bairro, fazendo a sua integração urbana e social no resto da cidade". Exemplo disso, frisou esta quinta-feira o edil, foi a reabilitação do parque de Santiago, no anterior mandato, que atualmente funciona como uma extensão do Parque da Cidade.

Numa intervenção dividida em duas fases, com um custo total de seis milhões de euros, a Autarquia encontra-se a requalificar 30 blocos de apartamentos, com novos revestimentos exteriores, tetos e algumas caixilharias. Ao mesmo tempo, 120 apartamentos foram intervencionados no interior, principalmente nas cozinhas, que levaram novos móveis e equipamentos. Hoje, quinta-feira, Ribau Esteves fez um ponto de situação da empreitada, adiantando que a mesma estará concluída "no último trimestre do ano".

O edil aproveitou a ocasião para anunciar que está para breve, também, a reabilitação do Mercado de Santiago, com um custo estimado de 2,5 milhões de euros. "Estamos a terminar o projeto, para ainda este ano lançar o concurso para termos empreiteiro. A obra vai mudar a personalidade exterior do edifício de forma profunda e transformá-lo em dois", adiantou Ribau Esteves. Assim, as zonas do rés do chão - onde funciona o mercado - e da cave de estacionamento vão ficar autónomas do primeiro andar, onde estão sedeadas associações, sem qualquer ligação pelo interior do edifício.

Uma das zonas pedonais situada entre blocos de apartamentos, perto da Escola Básica, também está nos planos da Câmara para ser requalificada. Aí, segundo revelou Ribau Esteves, "vai ser construído um parque de merendas e os polidesportivos e o parque infantil vão ser intervencionados". A ideia, afiançou, é que "a cidade e o bairro se misturem cada vez mais", de forma a deixar para trás a má fama que durante vários anos foi associada àquela zona do município. O custo estimado da obra é de dois milhões de euros.