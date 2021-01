Obras na avenida acabam com semáforos

Zulay Costa Hoje às 00:00 Facebook

Evolução da Lourenço Peixinho, a principal artéria da cidade de Aveiro, origina coleção de fotos no JN.

A obra de requalificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho, em Aveiro, que ficará concluída em novembro, pretende acabar com os semáforos ao longo da via e permitir a mudança de direção com a criação de rotundas. Desta forma, será facilitada a ligação da avenida com a cidade a norte e a sul, através de duas rotundas sobrelevadas que intercetam com as ruas Dr. Alberto Souto e Rua Eng. o Oudinot.

Haverá duas vias de trânsito em cada sentido, mas uma delas será dedicada a autocarros, bicicletas e outros veículos assinalados. Do projeto faz parte, ainda, a construção de passadeiras sobrelevadas e passeios amplos ladeados de árvores. Na zona poente ficará uma praça à cota dos passeios.

Após o investimento de 4,2 milhões de euros, a Autarquia espera que a avenida, que data de 1918 e "tem sido palco de vivências da cidade e de momentos de relevo na vida do país, bem como uma área privilegiada de comércio e de serviços", recupere o seu fulgor.

É para assinalar a evolução desta via centenária que, a partir de hoje, o JN e a Câmara de Aveiro apresentam a coleção de fotografias "Avenida Dr. Lourenço Peixinho. Uma história com futuro". No primeiro domingo de cada mês, até 5 de dezembro, será oferecida uma imagem na compra do jornal. Hoje a oferta contempla, ainda, a pasta arquivadora. A campanha, limitada ao stock existente, é válida apenas na compra do JN nos agentes indicados, pertencentes ao distrito de Aveiro, cidade do Porto e cidade de Lisboa.

Calendário

17 de janeiro

Foto + pasta arquivadora Aterro para a construção da Avenida Central (atual Av. Dr. Lourenço Peixinho) -1919

7 de fevereiro

A nova Avenida - 2020

7 de março

Avenida Central (atual Av. Dr. Lourenço Peixinho) - 1937

4 de abril

Estação de Caminho de Ferro de Aveiro - 1948

2 de maio

Chegada de prova automo-bilística na Av. Dr. Lourenço Peixinho 1952 - 1954

6 de junho

Vista parcial da Av. Dr. Lourenço Peixinho - 1951

4 de julho

Av. Dr. Lourenço Peixinho - 2019

1 de agosto

O monumento ao soldado desconhecido - 1970 - 80

5 de setembro

Av. Dr. Lourenço Peixinho - 1980

3 de outubro

Festas do município com desfile a Av. Dr. Lourenço Peixinho - 2000

7 de novembro

Vista aérea da cidade de Aveiro Av. Dr. Lourenço Peixinho como um eixo central da cidade - 2000

5 de dezembro

A nova avenida - 2021