Pandemia deixa ostras a desvalorizar na ria de Aveiro

Deveriam ter seguido toneladas na Páscoa para França e Holanda, mas as vendas pararam e os produtores estão desesperados. Ao crescer perdem valor.

Em vez de seguirem para França, Holanda ou para solo português, a pandemia fez com que as ostras ficassem na ria de Aveiro, uma das zonas mais produtivas do país, perdendo valor e causando dificuldades financeiras aos cerca de 30 produtores. Nos viveiros localizados na Gafanha da Encarnação, Ílhavo, há muitas toneladas de produto que, não fosse a covid-19, teriam sido consumidas esta Páscoa.

Aquele período é, a par com o Natal, uma das épocas fortes para quem exporta ostras para os referidos países. Quem vendia para o mercado nacional também ficou com o produto, já que era sobretudo consumido por turistas e em restaurantes.