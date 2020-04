Pescadores de Aveiro pedem ao Governo para pescar ao fim de semana

JN/Agências Hoje às 19:32 Facebook

Os pescadores da região de Aveiro pediram ao Governo para que as embarcações de pesca possam voltar a trabalhar ao fim de semana, alegando que o preço do pescado na primeira venda já voltou à normalidade.

"Não há necessidade de estarmos a parar aos fins de semana, porque os preços do peixe já estão equivalentes ao que têm estado nos outros anos", disse à Lusa João Lopes, presidente da Associação de Pesca Artesanal da Região de Aveiro (APARA).

O Ministério do Mar decidiu suspender a pesca ao fim de semana, no período entre 10 de abril e 31 de maio, para ajustar a oferta e a procura, garantir as condições de trabalho e rendimentos dos pescadores e atenuar os impactos sociais e económicos da pandemia da Covid-19 no setor.

Desde o início do surto, o preço do pescado baixou consideravelmente devido ao fecho de muitos mercados e restaurantes e à quebra na procura em Espanha, para onde se destina parte do peixe capturado pelos barcos nacionais.

No entanto, a associação que representa cerca de 400 pescadores e mariscadores da região de Aveiro diz que já se começa a sentir "uma retoma da procura por parte do mercado espanhol e das grandes superfícies".

"Agora, ultimamente os espanhóis já têm procurado o nosso peixe. Por isso, os preços subiram um bocadinho e estão praticamente iguais ao que têm estado noutros anos", afirmou João Lopes.

O dirigente realça ainda que as condições climatéricas durante a semana não têm permitido que os pescadores possam sair para o mar.

"Por ironia do destino, durante a semana, o tempo tem estado instável e as embarcações mais pequenas, que podem operar mais perto da costa, não conseguem ir trabalhar. E aos fins de semana calha de estar sempre tempo bom, que é o que aconteceu no fim de semana passado e que irá acontecer no próximo fim de semana", disse João Lopes.

O presidente da APARA diz ainda que os pescadores da pesca artesanal local estão a ser prejudicados em relação aos barcos de pesca artesanal costeira porque apesar de estes estarem parados no cais durante o fim de semana, deixam "as redes até segunda-feira no mar, dia em que são colhidas".

A APARA pede ao Governo que revogue "o mais rapidamente possível" a portaria que determina um período de suspensão semanal da atividade da frota que opera em águas interiores não marítimas sob jurisdição das capitanias dos portos do continente e na divisão 9 definida pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar.

Com a publicação desta portaria do Ministério do Mar, é interdita a captura, a manutenção a bordo e a descarga de pescado em portos do continente durante o período compreendido entre as 22 horas de sexta-feira e as 22 horas de domingo.