Polícia vai regular tráfego na avenida Lourenço Peixinho em Aveiro

A Câmara de Aveiro planeia regular o tráfego na Avenida Lourenço Peixinho através de presença policial. A medida avança quando a obra ficar concluída. Ao longo das últimas semanas, especialmente durante a tarde, têm-se formado longas filas naquela via, com os automobilistas impacientes a buzinarem devido à lentidão com que avançam, constatou o JN. Para a falta de fluidez contribuem essencialmente dois fatores: os trabalhos em curso na zona central da cidade e o elevado número de turistas.

Parte do problema ficará resolvido quando os trabalhos terminarem. Nesta altura há empreitadas em curso não só na Lourenço Peixinho, mas também na rotunda das pontes e na zona do Rossio.

No que à avenida diz respeito, nesta fase da obra não é possível atravessar em alguns pontos, nomeadamente no cruzamento com a Rua Engenheiro Oudinot, o que leva "muitas viaturas a terem de percorrer a avenida" para chegarem ao destino, explica o presidente da Câmara, Ribau Esteves.