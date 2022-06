Porto de Aveiro bate recorde de movimentação de cargas

A Administração do Porto de Aveiro anunciou que o movimento de cargas naquele porto atingiu novo recorde em maio.

Segundo a administração portuária, "o mês de maio foi o melhor mês na história do Porto de Aveiro, tendo ultrapassado, pela primeira vez, a fasquia das 600 mil toneladas movimentadas num mês".

De acordo com os dados publicados no 'site' do Porto de Aveiro, o novo máximo atingido foi de 611359 toneladas.

"Resultou do crescimento significativo da movimentação dos produtos agroalimentares, minerais não metálicos e produtos florestais, traduzido num aumento de 9,31% face ao melhor mês anteriormente registado, em agosto de 2018", é explicado no site.

De referir que, já em junho, a administração portuária avançou com a segunda fase da navegação noturna para a melhoria da eficiência operacional e aumento da competitividade do Porto.

Estão também a ser lançados investimentos que visam "melhorar as condições de navegabilidade do porto, o reforço das condições de segurança, bem como a melhoria das condições de operação nos terminais e da conectividade rodoferroviária, tendo como principal objetivo o aumento da eficiência dos serviços e a melhoria do desempenho ambiental de todas as suas atividades".

O Porto de Aveiro tem vindo a procurar otimizar a capacidade disponível para o reforço da movimentação de granéis e de carga geral e a apostar no desenvolvimento de novos negócios, nomeadamente relativos à movimentação de contentores e da denominada economia azul.