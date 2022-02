Primeiro troço renovado de avenida em Aveiro vai reabrir na terça-feira

Intervenção na Lourenço Peixinho entra numa nova fase, estendendo-se até ao cruzamento com a rua do Dr. Alberto Souto.

O primeiro troço totalmente renovado da avenida do Dr. Lourenço Peixinho, em Aveiro, reabre esta terça-feira ao trânsito automóvel. Ribau Esteves, presidente da Autarquia, anunciou hoje que a empreitada entra, agora, numa nova fase, que a faz estender-se até ao cruzamento com a rua do Dr. Alberto Souto, no sentido "rotunda das Pontes"-Estação.

Segundo a Câmara, a reabertura do primeiro troço requalificado vai permitir a reativação dos circuitos e das paragens de autocarro existentes na avenida, via que se encontra em obras desde agosto de 2020. "Os aveirenses terão ganhos substanciais ao nível das zonas pedonais e de estar, com passeios de cinco metros de largura e um novo parque arbóreo adaptado às necessidades de captação de dióxido de carbono nesta zona da cidade", sublinhou a Câmara, acrescentando que a via vai passar a ter 144 árvores (mais 75 do que tinha).