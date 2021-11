Procura de vida em Marte tem dedo da Universidade de Aveiro

Zulay Costa Hoje às 07:52 Facebook

Investigadora Slavka Carvalho Andrejkovicová, que esteve na NASA, continua experiências em Portugal.

A investigadora da Universidade de Aveiro (UA) Slavka Carvalho Andrejkovicová, uma eslovaca radicada em Portugal, está a tentar descobrir se já houve vida em Marte, tendo por base vestígios recolhidos naquele planeta pelo rover Curiosity. Os primeiros resultados são promissores.

A cientista, que durante três anos e meio integrou o NASA Goddard Space Flight Center, nos Estados Unidos, e a equipa do rover Curiosity a operar em Marte, regressou à UA em 2019. Mantém-se como cientista externa especial da equipa do rover Curiosity e integra o novo Centro de Astrobiologia da NASA, mas agora as pesquisas são feitas nos laboratórios da academia aveirense. Os resultados e amostras são partilhados com os colegas, até porque os equipamentos mais avançados estão na NASA.