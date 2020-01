Produção de ostras em risco devido a descargas poluentes

Zulay Costa Hoje às 14:30 Facebook

Os produtores de ostras da Gafanha da Encarnação, Ílhavo, queixam-se que as descargas poluentes que vão ter ao canal de Mira da ria de Aveiro, onde têm as produções, estão a matar as ostras.

António Sá Martins diz que os problemas se "intensificaram nos últimos anos". "Passei a ter mortalidade de 70 a 90% da produção de ostras, quando o normal seria rondar entre os 10 a 15%", conta o produtor, apontando o dedo a "descargas ilegais de fábricas" e à poluição proveniente das "descargas das estações elevatórias" de efluentes domésticos não tratados. "Sempre que há picos de chuva e as estações elevatórias situadas entre Cochadas, Cantanhede, e a estação de tratamento de Ílhavo, fazem descargas, a mortalidade dispara", lamenta. Em 2018 conseguiu salvar "menos de uma tonelada, de uma produção que devia ter sido de 20 toneladas". Em 2019 foi "ainda pior". Nos dois últimos anos, diz, teve 180 mil euros de prejuízos.

O produtor Paulo Graça revela que, no ano passado, "devia ter 14 toneladas, mas metade morreu", originando "uns 30 mil euros de prejuízos". "Há descargas ilegais e de efluentes domésticos das estações para a ria e ninguém faz nada", critica.