Providência cautelar não trava novo "Rossio" de Aveiro

Trabalhos preparatórios da empreitada polémica arrancam nos próximos dias e obras iniciam-se após o verão.

A odisseia para a requalificação do Rossio, em Aveiro, continua. O movimento de cidadãos "Juntos pelo Rossio" interpôs uma providência cautelar, no Tribunal Fiscal e Administrativo (TAF) do Porto, para travar a obra, com efeitos suspensivos sobre a execução do contrato. A Câmara, ontem, aprovou um documento para levantar essa suspensão, mas que carece ainda de aprovação do tribunal. O certo é que Ribau Esteves, presidente da Autarquia, já avançou com datas. Nos próximos dias, iniciam-se os atos preparatórios para o arranque da obra. E na última quinzena de setembro, ou na primeira de outubro, começa a empreitada, propriamente dita, de uma requalificação que vai custar 12,4 milhões de euros.

"A interposição dessa providência cautelar, além de uma ação principal que continua a tramitar, tem efeitos suspensivos sobre a execução do contrato, que, entretanto, já tem visto do Tribunal de Contas", contextualizou Ribau Esteves, na reunião camarária de ontem. E explicou também que para os efeitos suspensivos serem levantados era necessário o executivo municipal "tomar uma deliberação, que tem o nome de resolução fundamentada, que justifica o interesse público da obra e a premência da sua execução".