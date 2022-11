Providência cautelar para travar fecho do campismo em Aveiro

Utilizadores do parque de São Jacinto estão contra decisão da Câmara de Aveiro que pretende encerrar para remodelar e legalizar o espaço.

Um grupo de utilizadores do Parque de Campismo de São Jacinto, em Aveiro, entrou com uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal, de modo a suspender a decisão da Câmara Municipal de encerrar o espaço a 31 de outubro. Para responder à ação judicial, a Autarquia já agendou uma reunião de executivo extraordinária, para a próxima sexta-feira.

Devido aos problemas financeiros da Junta de Freguesia de São Jacinto - que tem eleições intercalares agendadas para a próxima semana -, a Câmara de Aveiro tinha deliberado, em julho, tomar posse do parque de campismo, retirando a sua gestão à Junta.

PUB

Além disso, o executivo liderado por Ribau Esteves decidiu encerrar o espaço a partir de 1 novembro, desocupando-o, para proceder a obras de requalificação, de modo a "promover a regularização da sua situação de ilegalidade e de risco para pessoas e bens, pelo mau estado das redes de distribuição e energia elétrica e de combate a incêndios, entre outras patologias".

A decisão da Autarquia não foi bem acolhida por parte dos utilizadores do parque e muitos recusam-se a sair. Por isso, no passado sábado manifestaram-se em frente aos Paços do Concelho. De seguida, interpuseram a providência cautelar.