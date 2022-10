Quartel de bombeiros em Aveiro esteve sem luz por falta de pagamento

Salomé Filipe com João Paulo Costa Hoje às 20:23 Facebook

O quartel dos Bombeiros Novos de Aveiro ficou esta terça-feira sem energia elétrica, devido ao atraso no pagamento de faturas. Por isso, para permitir o normal funcionamento das instalações, a associação humanitária teve que recorrer ao auxílio de geradores, enquanto não regularizou a situação - o que veio a acontecer no decorrer do dia.

O presidente da direção assume que a situação financeira "é má", mas ressalva que "muitas associações de bombeiros do país estão a passar por dificuldades".

A corporação tinha, em dezembro do ano passado, um passivo total de 925 mil euros, 200 mil dos quais correspondentes a dívidas ao Estado.