Quatro bombeiros de Albergaria feridos em despiste quando seguiam para fogo

Fogo que lavra em Requeixo, Aveiro, desde cerca das 10 horas, mobiliza mais de uma centena de operacionais e quatro meios aéreos.

Quatro bombeiros da corporação de Albergaria-a-Velha ficaram feridos, ao final da manhã desta quinta-feira, na sequência do despiste da viatura de combate a incêndios na qual seguiam.

O acidente aconteceu às 11.22 horas, em São de Loure, no concelho de Albergaria-a-Velha, quando os bombeiros seguiam para o combate ao fogo que está a lavrar desde manhã em Requeixo, Aveiro, perto da A1.

Segundo o JN apurou, os quatro bombeiros sofreram ferimentos ligeiros, na sequência do despiste da viatura, que capotou. E acabaram por ser transportados, por precaução, para o hospital de Aveiro, depois de serem assistidos por colegas da corporação de Albergaria, pela VMER de Aveiro e pelo INEM de Sever do Vouga. As causas do acidente ainda estão por apurar e a GNR tomou conta da ocorrência.

Incêndio controlado

Em ​​​​​​​Requeixo, o fogo que deflagrou esta manhã numa zona de mato continua ativo e a ser combatido, cerca das 15.30 horas, por 109 operacionais, auxiliados por 31 meios terrestres, de várias associações de bombeiros, e por quatro meios aéreos.

Segundo fonte da GNR, a A1 esteve "momentaneamente cortada", sendo que às 15.25 horas se encontrava condicionada ao quilometro 233,5 (Requeixo), com a circulação a realizar-se em ambos sentidos, mas apenas nas faixas de rodagem junto ao separador central.