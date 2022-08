Requalificação urbana: "Espaços verdes são essenciais à qualidade de vida"

Zulay Costa Hoje às 14:46 Facebook

População de Aveiro lamenta corte de árvores, que dão "encanto" e tornam cidade mais "saudável".

Artémis Afonso, 29 anos, passeia o animal de estimação na Avenida 25 de Abril, em Aveiro, onde no âmbito do projeto de requalificação urbana em curso têm sido retiradas algumas árvores de grande porte. "Davam outro toque, outro encanto", considera, lamentando que ali, como na Avenida Lourenço Peixinho ou outros recantos da cidade, tenham sido abatidas árvores de grande porte.

"Percebo que algumas tenham de ser retiradas, por estarem doentes ou pelo perigo que possam provocar aos pedestres, mas não sei se será o caso de todas. Parece que nos estão a tirar os espaços verdes e as árvores." "Uma cidade com espaços verdes, apesar do tráfego, dá sempre uma sensação de ser mais saudável, respira-se melhor" e a "sombra faz toda a diferença em dias de calor", reforça Artémis.