Restaurantes lotados e com lista de espera em Aveiro

Os restaurantes no centro da cidade de Aveiro encheram, este sábado, para servir almoços. E vários clientes tiveram até que esperar à porta por lugar.

No Adamastor, no largo da praça do Peixe, "o telefone não para de tocar" desde que foi anunciado que as restrições impostas devido à pandemia seriam aliviadas, contou Pedro Lobo, da gerência. Há "reservas para almoço e jantar" para os próximos dias, acrescenta. Este sábado, ao almoço, o restaurante estava com a lotação máxima permitida e as mesas vazias que se viam no interior eram apenas para assegurar o distanciamento entre clientes.

À porta do Augusto, junto ao Rossio, o casal Lara e Gil Brito aguardava por mesa. "Não tenho receio. Mas não nos podemos esquecer que todos devemos continuar a cumprir com os deveres em relação ao distanciamento para a pandemia não piorar", disse Lara Brito.

No largo da Apresentação, perto da igreja da Vera Cruz, Rosa Teixeira, do Cantinho do Bacalhau, não tinha mãos a medir. "Na semana passada não servi um almoço, já estava a ficar maluca com a preocupação", desabafou, sem esconder a satisfação pelo "movimento" que já se notava na esplanada. "A ver se a partir de agora isto se compõe e se começa a ouvir o espanhol nas ruas", disse, sublinhando a importância do turismo espanhol para a restauração aveirense.