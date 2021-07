Rua da Pêga requalificada dá "nova vida" a Aveiro

Zulay Costa Hoje às 13:48 Facebook

População satisfeita com obra que devolveu frente da ria à cidade, afastando carros para dar lugar a passeios amplos, ciclovia protegida e mobiliário urbano.

A renovação da Rua da Pêga, entre a universidade de Aveiro e o antigo pavilhão do Beira-Mar, abriu uma nova frente da ria no centro da cidade. Desde que foi inaugurada, há um mês (dia 22 junho), tem vindo a atrair cada vez mais pessoas, que aproveitam o local para passear ou relaxar.

Agora, é ali que Filipe Duarte leva a mãe idosa a apanhar ar, aproveitando o mobiliário urbano. Antes, conta, passava de carro e via a zona "muito degradada, com o espaço do passeio todo esburacado e cheio de pedregulhos e os carros estacionados na ciclovia". Agora, "vale a pena parar" e deter-se a ver a paisagem.