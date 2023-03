"Salicórnia", o novo ferry elétrico de Aveiro que navega no verão

Câmara desvendou o nome da primeira embarcação para viaturas e passageiros 100% elétrica a operar no Sul da Europa.

"Salicórnia" é nome de uma planta que existe nas marinhas de sal de Aveiro, outrora vista como erva daninha e atualmente utilizada na cozinha "gourmet". Mas "Salicórnia" também é, a partir de agora, a denominação do novo ferryboat elétrico, que está a ser construído por encomenda da Câmara aveirense, para fazer a ligação de cerca de 15 minutos entre o Forte da Barra e São Jacinto, já a partir do verão. O nome da embarcação foi divulgado pela Autarquia, quinta-feira, numa visita aos estaleiros da Navaltagus, no Seixal.

O "Salicórnia" vai ser o primeiro ferryboat 100% elétrico a ser construído e a operar em Portugal e no Sul da Europa. E substituirá o atual ferry, o "Cale de Aveiro", que tem cerca de 70 anos e propulsão a combustíveis fósseis. A mudança para a alimentação a energia elétrica permitirá, segundo a Câmara, "retirar 300 toneladas de dióxido de carbono da atmosfera".