"Santiago" pagou meio milhão de rendas em atraso

"Trabalho de equipa" entre inquilinos da urbanização e Câmara de Aveiro permitiu reduzir dívida de 498 mil euros para 32 mil num espaço de oito anos.

A Câmara de Municipal de Aveiro conseguiu, em oito anos, cobrar quase meio milhão de euros de rendas em dívida no bairro social de Santiago. "Num trabalho de equipa com os seus inquilinos, a Câmara reduziu significativamente a dívida das rendas das habitações sociais em 466 mil euros, passando dos 498 mil euros para os 32 mil euros em oito anos, entre 2014 e 2022", revelou ontem em nota de imprensa.

Segundo apurou o JN junto de fonte municipal, em 2014 havia cerca de 100 moradores com rendas em atraso. No ano passado esse número passou para 32 e destes 17 estavam a cumprir planos de pagamento. A Câmara tem atualmente cerca de 350 casas arrendadas na Urbanização de Santiago.

A diminuição das rendas em dívida de cerca de 93,5%, diz o executivo, foi "fruto do importante acompanhamento técnico e político na adoção de medidas de combate ao endividamento, e de apoio social às famílias e cidadãos inquilinos" da autarquia.

Acrescenta que foi também instalado um sistema de gestão partilhada dos espaços comuns dos blocos de habitação social com a gestão e a ação direta dos inquilinos.

Reabilitação

O Município refere ainda que tem vindo a realizar nos dois últimos mandatos autárquicos (2013/2017 e 2017/2021) e no atual (2021/2025) a reabilitação da zona urbana de Santiago e dos apartamentos que lhe pertencem.

A autarquia requalificou o Parque Urbano de Santiago em 2018, reabilitou nesse mesmo ano 12 blocos de habitação social e já em 2020/2021 mais 22 blocos habitacionais, incluindo a qualificação das cozinhas, a substituição das redes de água e a instalação de redes de gás natural.

A edilidade anuncia que está também a finalizar os projetos de qualificação das pracetas contíguas aos prédios, num investimento municipal estimado em 1,2 milhões de euros, com a renovação das zonas pedonais, valorização das zonas verdes e requalificação das zonas comunitárias.

Uma das novidades em projeto é a construção de uma área de churrasco (ação do projeto "Viva a Cidade"), além da criação de um novo parque infantil e a qualificação das áreas desportivas preexistentes.

Centro escolar

A Câmara decidiu também avançar com a abertura de um novo concurso público para a requalificação do Centro Escolar de Santiago. A intervenção será feita ao nível do recreio coberto, das galerias, das coberturas e revestimentos de paredes, pelo valor base de 545 mil euros, com um prazo de execução de seis meses.