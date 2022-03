Sensores ajudam a encontrar estacionamento em Aveiro 

Zulay Costa Hoje às 20:55 Facebook

Projeto do Aveiro Steam City, virado para os "desafios do futuro", implementado no parque junto à estação.

Já não é preciso entrar no parque de estacionamento junto à estação da CP, em Aveiro, para saber se há lugares vagos: no local foram instalados diversos sensores que recolhem dados e fornecem a informação a painéis na entrada. Este é um dos vários projetos tecnológicos desenvolvidos no âmbito do Aveiro Steam City, que foi esta quarta-feira apresentado no Teatro Aveirense, durante a cerimónia de encerramento do programa.

O Smart Parking tem estado em testes e entrou oficialmente em funcionamento anteontem, adiantou ao JN Pedro Rito, investigador do Instituto de Telecomunicações, explicando que a intenção é escalar esta solução a "outros parques" e fazer a informação "chegar diretamente aos veículos autónomos".