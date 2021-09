Sucesso do comboio histórico pode ser prenda de Natal

Zulay Costa Hoje às 13:01 Facebook

Carruagens do Vouga lotadas após desconfinamento. CP admite mais passeios únicos entre Aveiro e Águeda no fim do ano.

O comboio histórico do Vouga já transportou, este ano, mais de 2000 pessoas, um "sucesso" que faz a CP perspetivar novas viagens no Natal e não descartar outras novidades no futuro.

De acordo com dados da CP, apesar de nas primeiras viagens de verão a lotação ter andado pela metade, quando as restrições devido à pandemia começaram a ser levantadas, a procura disparou. Entre final de julho e início de setembro, os níveis de ocupação andaram pelos 100%. Por isso, no passado sábado decorreu uma viagem "extra", permitindo a mais 155 pessoas fazerem o percurso entre Aveiro e Águeda em carruagens do início do século XX e elevando para 2020 o total de passageiros deste ano.