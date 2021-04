Superberbigão, o herói da genética e da economia costeira

Almiro Ferreira Hoje às 13:11 Facebook

Sobre-exploração e alterações climáticas são os maiores fatores de risco na ria de Aveiro. Parasita galego não chegou cá.

Aquecimento global, poluição, apanha ilegal, espécies invasoras, fungos, bactérias e um um inimigo microscópico, o pavoroso parasita "Marteillia cochillia", que quase dizimou o berbigão das rias e costas galegas. A ameaça mobilizou uma junta internacional de cientistas do mar, incluindo portugueses. Quatro anos de estudos e de manobras de resgate do molusco, agora concluídos, aproveitam também à arte mais ou menos artesanal dos marisqueiros e à aquacultura na ria de Aveiro. Se for preciso defender a espécie, há um superberbigão galego, génio da genética, resistente à doença e selecionado naturalmente. Um reforço para o ecossistema e para a economia.

A bactéria "Escherichia coli", que ainda recentemente interditou a captura de amêijoa e mexilhão entre a Barra e a Ponte da Varela, é só o mais recente episódio de contaminação nociva ao ciclo de reprodução dos bivalves. O berbigão nem constou da lista proibida, mas "também não deve ter levado muita saúde", como verificam os mariscadores e o Movimento de Amigos da Ria de Aveiro.