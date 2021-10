Taveira "insultado" por casas de dois milhões em Aveiro

Zulay Costa Hoje às 09:59 Facebook

Cores e estilo do arquiteto causaram polémica, mas não afastam interessados. Admite alterar, "mas vai estragar".

O arquiteto Tomás Taveira disse ontem, em Aveiro, que já foi "ofendido" a propósito das duas moradias "Alto das Agras", que desenhou para terrenos junto à A25, com vista sobre as salinas, na cidade dos canais, e que estão à venda por cerca de dois milhões de euros.

"Já me chamaram de tudo nas redes sociais", revelou, durante a apresentação do projeto, numa unidade hoteleira, referindo-se às críticas que inundaram o Facebook e que incidiram sobretudo no uso de cores vivas e no estilo pós-moderno.