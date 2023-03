Terreno junto ao hospital de Aveiro ficou por vender

Só seis de 32 imóveis tiveram comprador na hasta pública da Câmara, mas o mais caro, que é hoje estacionamento, não teve interessados

Trinta e dois imóveis que são propriedade da Câmara de Aveiro foram esta segunda-feira a hasta pública, no Centro de Congressos. Mas desses apenas seis acabaram comprados, por um total de 2,2 milhões de euros. Sem interessados ficou o terreno situado entre o hospital e a antiga reitoria da universidade, que funciona atualmente como estacionamento. Era o mais caro e tinha como base de licitação 2,9 milhões de euros.

O terreno situado junto ao Hospital de Aveiro era o único cuja compra obedecia a uma condicionante: quem o comprasse tinha que construir, no local, um edifício com uma residência para estudantes, uma zona comercial e dois parques de estacionamento - um à superfície e outro em cave, de usufruto público, mas explorado por privados. Mas, na hasta pública, não houve investidores interessados.

PUB

Sem compradores ficaram, também, 25 lotes para construção, situados num loteamento na envolvente da Capela Nova das Quintãs. Esses imóveis tinham como preço base de licitação valores entre os 24900 e os 39600 euros.

Ribau Esteves, presidente da Autarquia, adiantou que "no que respeita aos lotes que não atraíram investidores para compra, a Câmara vai agora proceder a uma nova análise de mercado, com o objetivo de tomar uma decisão sobre a matéria nas próximas semanas".

2,2 milhões arrecadados

Os seis imóveis alienados hoje renderam aos cofres da Autarquia um total de 2,2 milhões de euros. O que foi vendido por um preço mais elevado, 1,5 milhões de euros, tinha um preço base de licitação de 1,4 milhões e é um terreno para construção que se situa na Avenida Vasco Branco (estrada que liga a "rotunda do Rato", na Avenida Europa, ao túnel da estação ferroviária).

Vendidos acabaram por ser, também, uma casa de habitação, no Bairro da Misericórdia, por 173 mil euros, e um apartamento T3 na Quinta do Canha, em Aradas, por 168 mil euros. Dois terrenos na Zona Industrial de Mamodeiro, por 92400 euros, um junto à rotunda do Glicínias Plaza, por 319 mil, e um lote para construção de uma garagem, por 4625, em Cacia, também tiveram compradores.