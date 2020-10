Touro fugiu do matadouro, provocou acidente na A25 e foi abatido pela GNR

JN Hoje às 00:13 Facebook

Um touro de grandes dimensões foi abatido por um militar da GNR, depois de ter fugido do matadouro de Aveiro e conseguido entrar na A25, ao quilómetro 17, quinta-feira à noite.

Os militares do Destacamento de Trânsito de Aveiro foram chamados ao local devido à presença do animal na via e um deles acabou por ter de disparar contra o touro, matando-o, para evitar perigo para os condutores.

O militar que disparou acabou por ficar ferido, já que o animal acabou por lhe cair em cima do pé, tendo um objeto que se encontrava na via perfurado a bota de serviço. Foi assistido no hospital e encontra-se de baixa médica.