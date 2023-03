Tradição e juventude aliadas na Feira de Março

Salomé Filipe Hoje às 20:26 Facebook

A Feira de Março, um certame com 587 anos abriu portas anteontem no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro e prolonga-se até 25 de abril. Há divertimentos, música, gastronomia e negócios. Ao todo, são cerca de 200 as empresas, de vários setores, que marcam presença na edição deste ano.

Rita Faria e Isabel Maia rumaram do Porto a Aveiro com mais três amigas e, ontem, ao meio-dia deste sábado, já estavam de pedra e cal em frente às grades do palco da Feira de Março, onde, pelas 22, iria atuar Bárbara Bandeira, artista que seguem por todo o país.

A tarde previa-se longa, mas as jovens dizem-se habituadas. Mesmo assim, à vez, para não perderem o lugar, contavam usufruir do que o certame tem para oferecer, principalmente "a comida e os carrosséis". Afinal, ali, numa feira que conta este ano a sua 587ª edição, há distrações para todos os gostos e idades. E será assim até 25 de abril.