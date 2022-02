Trânsito a meio gás nas "Pontes" durante mais de um ano

Reforço das estruturas da rotunda central de Aveiro integra obras do novo Rossio. Só há uma via para circular.

Começaram esta segunda-feira os trabalhos preparatórios para o reforço da estrutura das pontes e da rotunda da Praça General Humberto Delgado/"Pontes", integrados na obra de requalificação do Rossio, revelou a Câmara. As obras vão prolongar-se até meados do próximo ano.

Nesta fase, adiantou a Câmara, será vedada à circulação a zona da coroa da rotunda e a faixa de rodagem interior, passando a circulação automóvel a ser realizada apenas numa via em todo o seu perímetro.