Um instituto e quatro pessoas distinguidas em Aveiro

Telecomunicações e presidente do Turismo do Centro entre os homenageados no Dia da Cidade.

A Câmara de Aveiro vai entregar cinco distinções honoríficas - a uma instituição e a quatro pessoas singulares - , no dia da cidade, a 12 de maio. Os nomes foram aprovados esta quinta-feira em reunião do executivo. O Instituto de Telecomunicações, Pedro Machado, Armando Regala, Diogo Rego e Hernâni Santos foram os escolhidos.

Ribau Esteves, presidente da edilidade, clarificou que o Instituto de Telecomunicações vai receber a distinção de mérito "grau prata", devido ao trabalho que desenvolve. "Prata" vai ser também a distinção entregue a Pedro Machado, presidente da Turismo do Centro de Portugal, "como reconhecimento pelo excelente trabalho" e por o mesmo terminar as suas funções em julho.

Regala, Rego e Santos

As distinções "grau cobre" serão atribuídas aos restantes três distinguidos. Segundo Ribau, uma das escolhas recaiu sobre Armando Regala, artista conhecido pelos seus "cartoons" e pelas figuras que trabalha em barro. "Foi deixando um marco de cultura popular ao longo da vida", explicou.

Diogo Rego, atleta com Síndrome de Down que compete em natação adaptada, é outro dos homenageados. "É um exemplo de como exponencia as suas capacidades, não olhando às suas limitações", referiu o edil, sublinhando os resultados "nacionais e internacionais, ao mais alto nível" que o atleta tem alcançado.

Hêrnâni Santos, o alfaiate de 86 anos responsável pela confeção dos gabões de Aveiro, também vai receber a distinção em cobre. "É o último e o único costureiro que o município tem", afiançou Ribau Esteves.