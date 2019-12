Um quinto dos bebés em Aveiro são filhos de mães estrangeiras

João Paulo Costa Hoje às 09:30 Facebook

Foram 298, este anos, numa maternidade que registou um crescimento geral, com mais meninos que meninas.

Há cada vez mais bebés filhos de mulheres estrangeiras a nascer na maternidade de Aveiro. Este ano, até ao dia 15 de dezembro, dos 1748 nascidos no Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), 298 (17%) são filhos de mãe estrangeira, segundo os dados revelados ao JN pelo CHBV.

Estes 17% estão bastante acima dos 10% da média nacional de 2018, revelada há poucos dias pela Pordata, base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Em 2018, em Aveiro, a presença de bebés filhos de estrangeiros representava 15,2% e em 2017 cerca de 13%, alguns deles com nomes curiosos (ler caixa). Dominam, no CHBV, as mães da Venezuela, Brasil e França.