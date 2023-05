Uma "nova" Avenida para deixar o centro de Aveiro a fervilhar

Salomé Filipe Hoje às 20:17 Facebook

Principal via urbana de Aveiro esteve três anos em obras. Tem mais área para pessoas e menos para carros. Já atraiu comércio e restauração.

A "nova" Avenida Dr. Lourenço Peixinho, em Aveiro, está concluída e pronta para que dela usufruam em toda a plenitude. Nos últimos dias, fizeram-se os derradeiros ajustes. No sábado, é inaugurada a obra, que teve início em julho de 2020. Após um investimento de 4,5 milhões de euros, Ribau Esteves, presidente da Câmara, garante que as expectativas "foram claramente alcançadas". E sente-se com missão cumprida ao olhar para a avenida que idealizou: com mais área dedicada aos peões e menos aos automóveis.

Há um facto inegável para quem conhecia a Avenida Dr. Lourenço Peixinho antes da requalificação: agora há mais gente a circular nos passeios - que foram alargados - e mais comércio e restauração a abrir. Ribau Esteves não esconde, aliás, que era esse um dos objetivos da empreitada. "Além do investimento no espaço público, que é muito importante, também queríamos revitalizar a avenida no espaço privado. E uma coisa induz a outra. Desde que anunciámos a obra, há uma procura enorme pela avenida. Houve um investimento brutal na dimensão residencial e comercial, com a chegada de novas lojas, que estavam noutros sítios, inclusive em centros comerciais, e quiseram vir para aqui", ressalva o presidente da Autarquia.