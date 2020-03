Universidade de Aveiro suspende atividades letivas

Hoje às 19:23 Facebook

A Universidade de Aveiro decidiu, esta quarta-feira à tarde, suspender todas as atividades letivas a partir de quinta-feira até ao próximo dia 27, por causa da ameaça de propagação do Covid-19.

Apesar de não existir "internamente qualquer caso formalmente reconhecido", tendo em conta a evolução do surto, as posições das autoridades de saúde e a necessidade de atenuar o alarme social que afeta a comunidade académica, a Universidade decidiu suspender as aulas, deslocações em serviço, eventos, atividades desportivas e reuniões de jurados de concursos na forma presencial.