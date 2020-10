Universidade de Aveiro vende antiga clínica por um milhão

João Paulo Costa Hoje às 09:51 Facebook

A Universidade de Aveiro (UA) colocou à venda um edifício de três andares, situado no centro da cidade, por um milhão de euros. O prédio, onde funcionou a Clínica de Santa Joana, fica no Bairro do Liceu, a menos de um quilómetro do campus, e tem 1141 metros quadrados de área edificada.

Foi comprado em 1996 pela Universidade, com o intuito de o transformar numa residência estudantil, "um objetivo que por questões financeiras não se concretizou", explicou a vice-reitora Alexandra Queirós ao JN.

Por "gestão de recursos", a estratégia da UA passa agora por investir na construção de residências, mas no campus, "estando previsto a curto prazo dois blocos, na zona do Crasto, com capacidade para 130 camas", revela a vice-reitora.