Universidade de Aveiro volta a fazer piqueniques

Serviço, no valor de 3,90 euros, inclui refeição, cesto e toalha.

O Campi Piquenique da Universidade de Aveiro (UA) voltou esta segunda-feira a estar disponível para os alunos que pretenderem fazer uma "refeição saudável ao ar livre", anunciou a academia. Por 3,90 euros, têm comida, bebida e sobremesa, para além de um cesto e toalha que podem estender nos 92 hectares de espaços relvados que a UA possui na cidade aveirense.

A UA lançou os piqueniques em março do ano passado, um projeto "acelerado" devido ao contexto pandémico, e a procura "surpreendeu", contou João Ribeiro, diretor-delegado dos Serviços de Ação Social. Em 2021, no espaço de três meses, foram fornecidas pouco mais de mil refeições para piqueniques.

Esta segunda-feira, no relançamento do serviço, foram solicitadas cerca de quatro dezenas de refeições. O serviço está limitado, para não colocar em causa a qualidade e capacidade das cantinas, a 80 piqueniques diários. As encomendas podem ser efetuadas online até às 11 horas do próprio dia e levantadas entre as 12.30 e as 14 horas, na cantina do Crasto. O cesto e a toalha deverão ser devolvidos até às 15.30 do mesmo dia.