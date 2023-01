Universitários dão ideias para reabilitar parques de Aveiro

Salomé Filipe Hoje às 16:51 Facebook

Estudantes de mestrado querem ver mais gente nos espaços verdes da cidade e dar-lhes novos usos.

O que têm os parques Baixa de Santo António, Infante D. Pedro, Forca-Vouga e o da Ribeira de Vilar em comum? São todos espaços verdes de Aveiro, três deles no centro da cidade, que devem ser revitalizados. Esse é o entendimento dos alunos do mestrado em Planeamento Regional e Urbano, da Universidade de Aveiro (UA). Para isso, os estudantes desenharam ideias que podem ser aproveitadas, pelas autarquias, para dar uma nova vida a essas zonas. A ideia é que sejam aproveitadas pela Câmara de Aveiro, que irá receber o plano desenhado pelos estudantes e as conclusões da participação da população.

Uma das ideias mais arrojadas dos alunos da Universidade de Aveiro destina-se a dar uma nova utilidade à Baixa de Santo António, localizada privilegiadamente entre o Bairro do Alboi e o Parque Infante D.Pedro. E o conceito idealizado teve como base uma aproximação daquele espaço verde ao Conservatório de Música de Aveiro Calouste Gulbenkian e à Fábrica Centro de Ciência Viva, ambos situados nas imediações.

A criação de percursos alusivos à ciência e à música, que cativem os mais novos, a instalação de um café com uma biblioteca incorporada - no lugar onde, há vários anos, existia o bar "Drinks", que foi demolido - e a instalação de um pequeno palco, com uma "bancada informal", são algumas das sugestões dos estudantes da Universidade de Aveiro.

Além disso, propõem a colocação no parque de mobiliário urbano destinado a várias faixas etárias, entre outros projetos. O objetivo é que a Baixa de Santo António "deixe de ser um corredor de passagem e passe a ser de estadia", explicaram os alunos, ao início da noite de ontem, quinta-feira, ao debaterem os projetos com a população, numa apresentação que teve lugar na FNAC do Fórum Aveiro.

Caminhadas e ciclovias

Para o parque da Forca-Vouga, localizado junto ao pavilhão do Clube dos Galitos, as sugestões passam pela hipótese de criar ali um "novo parque da cidade", com a retirada das bombas de gasolina existentes e com a plantação de espécies arbóreas, criando também percursos para caminhadas.

Para o parque Infante D.Pedro, situado junto ao hospital, uma das sugestões é a construção de ciclovias. E para a Ribeira de Vilar, numa zona mais rural, as sugestões desenvolveram-se à volta da ideia central de criar jardins comunitários e um mercado local.