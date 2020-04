João Paulo Costa Hoje às 18:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital de Aveiro reabre esta quinta-feira, das 8 às 20 horas, "horário que se manterá até novas indicações", refere um comunicado do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV).

O serviço encerrou no passado dia 17, por infeção Covid- 19 de alguns profissionais da equipa de Pediatria, reabrindo agora com horário reduzido. Durante o fecho, os doentes foram remetidos para o Hospital Pediátrico de Coimbra.

A partir de amanhã, explica o CHBV, todas as crianças encaminhadas pela Saúde 24 ou pelo médico de família com suspeição de infeção pelo coronavírus ou se tiverem sintomas de febre, dores de cabeça e/ ou dificuldades respiratórias, farão a sua inscrição na janela exterior, com a inscrição "ADMISSÕES COVID", e serão reencaminhadas para a triagem no interior da Urgência Pediátrica.

Se não tiverem estes sintomas e vierem por outros motivos, deverão fazer a inscrição no interior da Serviço de Urgência de Adultos e devem dirigir-se, pelo exterior, até ao complexo da Consulta Externa de Pediatria.

A linha de Apoio à Criança Doente, criada aquando do encerramento da Urgência Pediátrica, continuará em funcionamento das 9 às 24 horas (934 062 237 ou sos.pediatria.aveiro@chbv.min-saude.pt), devendo ser usada "sempre que haja dúvidas sobre a necessidade de se deslocar ao Serviço de Urgência", aconselha o CHBV.