Vendas na Feira da Março não superaram as do ano passado

Mostra económica e de diversões em Aveiro termina terça-feira. Feirantes admitem que correu bem, mas não como na "loucura" pós pandemia de 2022

S.Pedro ajudou, para variar os dias de sol foram mais do que os de chuva, e, por isso, este ano, a Feira de Março - que termina esta terça feira em Aveiro - foi vantajosa para os comerciantes que ali assentaram arraiais durante um mês. No entanto, garantem os vendedores, não superou a edição do ano passado, quando o Parque de Feiras e Exposições recebeu uma enchente de visitantes, depois de dois anos em que o certame não se tinha realizado, por causa da pandemia.

"Não podemos negar que foi uma boa feira. O tempo ajudou bastante, o que até foi de admirar. Mas no ano passado foi melhor. Foi uma loucura para toda a gente", confessou este domingo ao JN João Silva, na sua banca "Loucura dos Prémios", em que girar uma roleta permite ao cliente "ganhar sempre um boneco e, se não gostar, pode trocar".