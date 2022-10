Vereadores do PS suspendem mandato na Câmara de Aveiro

JN Hoje às 15:47 Facebook

Manuel Sousa, que perdeu recentemente as eleições para a Concelhia, e Joana Valente abandonam a autarquia de Aveiro.

Dois dos três vereadores do PS da Câmara de Aveiro liderada pelo PSD-CDS-PPM pediram a suspensão do mandato. Manuel Sousa e Joana Valente, números um e dois do partido, respetivamente, nas últimas eleições autárquicas, anunciaram a decisão na última reunião privada do executivo, realizada ontem, quinta-feira. A suspensão é válida por ano, mas deverá estender-se até ao final do mandato, atendendo ao atual quadro político local do PS.

Manuel Sousa e Joana Valente saem na sequência da recente derrota de Sousa para a presidência da Concelhia de Aveiro, ganha por Paula Urbano por 31 votos (116 contra 85). A eleição foi dura, com críticas de parte a parte, acabando Manuel Sousa, até então presidente da Concelhia e candidato vencido à Câmara de Aveiro nas últimas duas eleições, por dar lugar a Paula Urbano, psicóloga, subdelegada regional do Instituto de Emprego e Formação Profissional e vereadora de Aveiro entre 2013 e 2017.

Dos três vereadores do PS apenas ficou Fernando Nogueira. Para a próxima reunião de Câmara, agendada para dia 28, vão ser convocados os dois nomes seguintes da lista do PS em 2021: Rosa Venâncio, professora, e Rui Soares Carneiro, gestor e candidato derrotado à Junta de Cacia em 2017.

Para Manuel Sousa é uma questão de "coerência com a postura assumida, tanto na vida como na vida política", justifica esta sexta-feira num comunicado, onde deixa críticas aos sucessores. "Quem está por serviço, não se incomoda com momentos ou oportunidades", diz numa referência à ideia que deixou na campanha para a Concelhia, com o ressurgimento de vários "ilustres" do PS na lista de Urbano, numa altura em que os socialistas acreditam que podem vir a recuperar a Câmara em 2025, atendendo a que o vencedor absoluto em 2017 e 2021, Ribau Esteves (PSD-CDS), já não se pode candidatar por limitação de mandatos.