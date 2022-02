Via partilhada da avenida de Aveiro testada por ciclistas

Grupo de utilizadores de bicicleta experimentou esta quinta-feira o troço renovado da Dr. Lourenço Peixinho.

Três dias depois da reabertura ao trânsito do primeiro troço renovado da avenida do Dr. Lourenço Peixinho, em Aveiro, onde existe uma via partilhada para velocípedes e para autocarros, um grupo de utilizadores de bicicleta quis experimentá-lo.

Por isso, ao final da tarde desta quinta-feira, cerca de duas dezenas de ciclistas, entre os quais crianças, pedalaram avenida fora. No final, houve opiniões para todos os gostos, mas um sentimento comum: todos preferiam ter uma via dedicada, só para bicicletas.

A antiga ciclovia dedicada, situada no separador central da avenida, desapareceu. Até porque já não há qualquer estrutura a separar as duas vias que existem em cada sentido - uma para partilhar entre autocarros e ciclistas, outra dedicada aos automobilistas.

Agora, ao lado dos passeios - que foram completamente renovados e têm cinco metros de largura -, há uma faixa para estacionamento de automóveis e, logo a seguir, a via partilhada.

"Os carros ali estacionados não oferecem segurança. E o sentimento generalizado é de que é assustadora a partilha com os autocarros. Não é comparável à segurança que sentimos quando andamos numa via dedicada", deixou claro Gisela Silva, no final do "teste".

Desporto

PUB

Para Ivo Prata, que tem na bicicleta o seu meio de transporte diário, andar na avenida de bicicleta, dantes, "era prazeroso". Agora, "é um desporto". "A mim chocam-me coisas como haver um sinal de cedência de prioridade numa via de autocarros e bicicletas. E, como se viu, passou um autocarro por nós e teve que nos ultrapassar, indo para a via principal. Ou andamos nós, ou andam eles. É complicado partilhar", frisou o ciclista.

Mas nem todos desgostaram da experiência. Foi o caso de Vítor Proença, que fez a viagem com o filho, de sete anos, e que se sentiu seguro. "Só acho que se perdeu a oportunidade de fazer uma ciclovia dedicada. Seria melhor para impulsionar o uso da bicicleta, para quem não está habituado a utilizá-la", opinou o ciclista, que utiliza as duas rodas como transporte diário.