Via Verde do AVC do Hospital de Aveiro fechada

Dispositivo inoperacional desde as 8 horas deste sábado devido a doença da médica que estava de serviço até às 20 horas.

A Via Verde do AVC (Acidente Vascular Cerebral) da Urgência do Hospital de Aveiro está este sábado inoperacional desde as 8 horas devido a doença súbita da médica que estaria de serviço até às 20 horas de hoje, confirmou ao JN a presidente do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (que gere os hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja), Margarida França.

A responsável acrescentou que não foi possível substituir a clínica que ficou doente, mas adiantou que a Via Verde do AVC estará a funcionar normalmente a partir das 20 horas deste sábado.

A Via Verde do AVC permite um tratamento mais rápido e eficaz da doença.

Na sequência do imprevisto, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) tem indicações para encaminhar os doentes vítimas de AVC para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, acrescentou a administradora.