Visão estratégica assegura lugar cimeiro a Secundária de Escariz

A Escola Básica e Secundária de Escariz continua, à semelhança dos anos anteriores, o ocupar posição cimeira entre as escolas públicas situadas a norte do distrito de Aveiro, alcançando, em 2022, a 52.ª posição do ranking.

Esta secundária, integrada no Agrupamento de Escola de Escariz, registou a melhor nota a Matemática A, (15,5) valores. Segue-se Biologia e Geologia (12,4); Física e Química A (11,4) e Português (11,2) valores.

O diretor do agrupamento, Vítor Venceslau, considera os resultados "bastante satisfatórios", afirmando que tal se deve "a vários fatores que têm vindo a ser considerados, assegurados e aplicados há vários anos", como sejam, uma visão estratégica partilhada pela comunidade educativa, um projeto educativo "claro, democrático, no qual todos participam de forma construtiva" e a "estabilidade do corpo docente, disponibilidade e profissionalismo no trabalho com os alunos".