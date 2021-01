Voto de quem está em isolamento devia ser por correio, diz autarca de Aveiro

Zulay Costa Hoje às 17:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara de Aveiro defendeu, esta quinta-feira, que o voto de quem está em isolamento profilático devia ser feito por correio.

Ribau Esteves, que também assume funções de vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), considera que o voto por correio seria mais "simples" e evitaria a complexa logística de se criarem equipas que têm de ir a casa de quem se inscreveu para votar nas presidenciais, envergando fatos e máscaras para evitar contágios.

"Discordo completamente desta decisão de irmos buscar o voto domiciliariamente às pessoas que estão em isolamento profilático. O modelo que defendi, inclusive na ANMP, que assumiu isso como seu parecer, [...] é o voto por correspondência", referiu.

"Isto não faz sentido nenhum e não é só pela logística, é por tudo", disse Ribau Esteves, explicando que seria um "mecanismo simples, tranquilo e fácil de fiscalizar" se, perante a "situação de exceção" que se vive, fossem emitidos envelopes com boletins de voto. As pessoas votariam em casa e devolveriam os envelopes, que ficariam em quarentena uns dias, antes de serem contabilizados pelas assembleias de voto. Este mecanismo, acrescentou o autarca, deveria ser, também, facultado "aos nossos emigrantes".

"Mas não, entendeu o governo complicar isto tudo e obrigar as Câmaras a montar uma logística", lamentou, acrescentando que a Câmara de Aveiro está a "montar a operação para, com toda a segurança, dos funcionários e cidadãos", ir buscar os votos domiciliários.

PUB

Quem está em isolamento profilático e quiser votar deve inscrever-se até dia 17. Os idosos em lares podem também fazer a inscrição para o voto antecipado sem se deslocarem. A recolha dos votos será nos dias 19 e 20.

2800 para voto antecipado

Em Aveiro, de acordo com informações do edil, a organização do processo eleitoral está a decorrer com normalidade. O material de proteção já chegou e não há dificuldade em recrutar pessoas para estar nas mesas.

A meio da tarde havia cerca de 2800 inscritos para voto antecipado no dia 17. Cada uma das mesas - localizadas no Centro de Congressos de Aveiro - terá até 500 eleitores.