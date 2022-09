Choque frontal causa ferido grave e três ligeiros em Castelo de Paiva

Um violento choque frontal entre duas viaturas, ao início desta noite, em Castelo de Paiva, causou um ferido grave e três ligeiros.

O alerta para os Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva chegou pelas 20.57 horas. O acidente aconteceu na Estrada Nacional 222, sentido Pedorido - Póvoa, perto do posto de abastecimento da Repsol.

A via foi cortada e no local estão 20 operacionais, desde bombeiros a elementos da GNR, apoiados por sete viaturas. O ferido grave foi assistido e estabilizado, com o apoio da viatura médica de emergência e reanimação da Feira, e transportado ao Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira.