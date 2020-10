Criança mordida por cão dentro de escola em Castelo de Paiva

Fernanda Pinto com Salomão Rodrigues Hoje às 12:43 Facebook

Uma criança de 11 anos foi mordida, nas duas pernas, por um cão dentro das instalações da Escola EB 2,3 do Couto Mineiro do Pejão, em Castelo de Paiva.

Os ferimentos não foram graves, mas o menino foi transportado ao Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira.

É a segunda vez que isto acontece dentro do estabelecimento de ensino.

Segundo Sandra Pinto, mãe do menino mordido esta manhã, a criança ia para a aula de educação física quando o animal, alegadamente vadio, foi atrás dele. "Escorregou, caiu e foi mordido nas duas pernas por uma cadela", descreve.

Em causa estará uma matilha de animais abandonados que ronda a escola e que entra no perímetro pelas grades existentes. "Exigi que chamassem uma ambulância porque esta situação não pode ficar impune. Que não esperem para que aconteça algo mais grave", aponta Sandra Pinto.

Os Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva confirmam que foram acionados pelas 9 horas e fizeram o transporte da criança, com ferimentos nos membros inferiores, ao hospital.

A GNR esteve no local. Tanto a Guarda como os Bombeiros adiantam que houve uma situação idêntica, na semana passada, no mesmo estabelecimento de ensino, ficando também com ferimentos ligeiros.

O JN aguarda esclarecimentos do Agrupamento de Escolas.