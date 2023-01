"Descarga de emergência" causa mancha de poluição no Douro

SimDouro, empresa responsável pela Estação Elevatória de Águas Residuais de Pedorido, aponta culpas a empresas e a pessoas que descarregam fossas séticas na rede em Castelo de Paiva.

Uma mancha poluente avistada nas águas do rio Douro junto à Estação Elevatória de Águas Residuais de Pedorido, em Castelo de Paiva, na manhã de anteontem, deveu-se a uma "descarga de emergência" realizada pelo equipamento, que teve de ser ativada devido "ao excesso de caudal originado pela anormal pluviosidade" e a "descargas ilegais feitas na rede de saneamento", confirma a SimDouro, empresa responsável pela gestão, ao JN.

Questionada sobre se a situação foi pontual, a empresa denuncia que têm vindo a acontecer situações idênticas. "Lamentavelmente, a descarga indevida e ilegal de efluentes de fossas séticas para a rede de saneamento ocorre com alguma frequência não só em Pedorido, mas também em outras zonas do concelho. É devido à elevada resiliência das infraestruturas da SimDouro que, em situações anteriores, conseguimos minimizar as consequências", sustenta a empresa.