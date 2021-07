Empresas de Castelo de Paiva destruídas por incêndio ainda sem instalações

Fernanda Pinto Hoje às 20:30 Facebook

Empresários de Castelo de Paiva queixam-se de falta de apoios. Ministério adianta que espaço provisório fica pronto neste mês.

Um ano depois do incêndio que destruiu a quase totalidade do Centro de Apoio à Criação de Empresas do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, em Castelo de Paiva, desalojando oito empresas com mais de 400 funcionários, quase todas as promessas continuam por cumprir. As instalações provisórias ainda não estão prontas e há quem não tenha recebido quaisquer apoios e isenções da Segurança Social, denunciam empresários. O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social nega e avança que o espaço alternativo fica pronto neste mês.

Revolta. É isso que sentem Cátia Rodrigues e Maria do Céu Gomes, que viram as empresas, da área do corte e costura de calçado, reduzidas a cinzas a 13 de julho do ano passado. A primeira procurou instalações em Penafiel para manter a laboração, a segunda está à espera de fechar atividade, porque não conseguiu continuar sem ajudas. Ambas dizem que os apoios prometidos nunca chegaram.