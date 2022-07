Faz 50 quilómetros todos os meses para comprar o passe

Feirense esclarece que só na sede se pode tirar passe com fatura com número de contribuinte.

Uma família de Pedorido, Castelo de Paiva, queixa-se de, nos últimos meses, ser obrigada a percorrer cerca de 50 quilómetros (ida e volta) até Lourosa, à sede da Auto Viação Feirense, com "gastos extra", para poder tirar o passe mensal do filho, que estuda no Porto.

A única alternativa oferecida, diz Carla Aguiar, é "pedir favores" aos motoristas, que nem sempre acedem ao pedido, tendo mesmo negado fazê-lo desde que foi apresentada uma reclamação junto da empresa.