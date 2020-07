Fernanda Pinto Hoje às 19:21 Facebook

Um centro com pelo menos seis empresas na zona industrial de Felgueiras, em Castelo de Paiva, está a ser consumido pelas chamas.

O fogo terá começado já depois das 18.30 horas nas instalações do CACE do Vale do Sousa e Baixo Tâmega (Centro de Apoio à Criação de Empresas).

No local estão os Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva, elementos da GNR e também centenas de funcionários das empresas, que receiam a perda dos postos de trabalho.