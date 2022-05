Homem de 39 anos encontrado morto dentro de poço em Castelo de Paiva

Fernanda Pinto Hoje às 20:02, atualizado às 20:39 Facebook

No seguimento de um alerta de desaparecimento, os Bombeiros de Castelo de Paiva encontraram, esta quinta-feira à tarde, o corpo de um homem de 39 anos de dentro de um poço na Quinta de Religães, em Bairros.

"Recebemos um alerta pelas 16.43 horas para um desaparecimento e foram acionados meios para buscas no local juntamente com a GNR", explica o adjunto dos Bombeiros de Castelo de Paiva, Rui Costa. "Acabámos por detetar o corpo do homem no fundo de um poço, que estava destapado. Foi ativada uma equipa de mergulho para a retirada", acrescenta.

O homem seria um trabalhador da quinta.

No local estiveram 13 elementos dos Bombeiros de Castelo de Paiva, a viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e a GNR. Ao final da tarde era aguardada a chegada do Núcleo de Investigação Criminal para avaliar indícios de crime.