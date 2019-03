Gritos e explosões de antiga tradição assustam moradores de Castelo de Paiva

Salomão Rodrigues Hoje às 22:39 Facebook

Vários meios de socorro, entre os quais os bombeiros, uma equipa da VMER da Feira e até uma patrulha da GNR, foram destacados de urgência, ao início da noite desta quarta-feira, para o Lugar de Folgoso, União de Freguesias de Raiva, Pedorido e Paraíso, em Castelo de Paiva.

Os gritos e explosões que assustaram moradores faziam afinal parte de uma antiga tradição.

Uma chamada para o 112, dando conta de que estavam a ser ouvidos gritos e explosões ouvidos entre o Fojo e Almançor, fizeram com que fossem acionados e destacados diversos meios para as proximidades do Bairro de Santa Barbara.

Bombeiros de Castelo de Paiva, GNR e uma equipa da VMER, que saiu propositadamente do Hospital S. Sebastião, na Feira, deslocaram-se para o local.

Minutos depois, acabariam por verificar que se tratava de uma falsa situação de emergência. Foram esclarecidos que tudo não passava de uma tradição, designada de "Serrar da Velha".

Tradição que seria desconhecida de alguém que ali reside e que de imediato alertou as autoridades que acabaram por desmobilizar todos aquele dispositivo de emergência que, ao chegar, acabaria por surpreender e assustar também os que estavam já familiarizados com os festejos.

Este hábito antigo, que tem algumas diferenças dependendo do local onde é assinalado, consiste em serrar uma tábua, fingindo ser uma velha. Iniciativa acompanhada por vários foliões que, gritam, "serra a velha, serra a velha", e um outro que, aos berros finge ser a velha pedindo para não ser serrada.